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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan'ı üzmez

Seçime günler kala dünya nefesini tutmuş sonuçları bekliyor. Daha önce pek çok büyük uluslararası ajansın "Dünyanın en önemli seçimi" başlıklarını attığından bahseden The Washington Post, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de 'evinde' olduğunu o nedenle de çok popüler olduğunu dikkat çekilerek 'Erdoğan yeniden kazanır mı?' sorusuna "Türkiye, Erdoğan'ı üzmez" yanıtını verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 08:56
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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan’ı üzmez
14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, The Washginton Post daha aylar öncesinde '2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak' manşetini atarken geçtiğimiz günlerde The Economist de buna benzer bir başlıkla "Dünyanın en önemli seçimi" diyerek bir haber yayımladı.
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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan’ı üzmez

The Washington Post da benzer bir haberi tekrardan manşetine taşıdı. Haberde "Türkiye'nin yaklaşan seçimleri dünya için neden bu kadar önemli?" diye sorulurken çeşitli analizlere yer verildi.

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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan’ı üzmez
Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından beri zafer kazandığını belirtildi. Ayrıca, uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu ifade edildi.
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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan’ı üzmez

Haberin devamında, "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı" ifadelerine yer verildi.

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14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan’ı üzmez

"Erdoğan gerçekten kaybeder mi?" sorusuna da yanıt arandı. Yapılan analizde "Erdoğan, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri. Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi. 69 yaşındaki Erdoğan seçim kampanyası yolunda kendini evinde hissediyor" denildi.