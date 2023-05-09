14 Mayıs zaferinin ayak sesleri Avrupa basınında: Türkiye Erdoğan'ı üzmez

Seçime günler kala dünya nefesini tutmuş sonuçları bekliyor. Daha önce pek çok büyük uluslararası ajansın "Dünyanın en önemli seçimi" başlıklarını attığından bahseden The Washington Post, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de 'evinde' olduğunu o nedenle de çok popüler olduğunu dikkat çekilerek 'Erdoğan yeniden kazanır mı?' sorusuna "Türkiye, Erdoğan'ı üzmez" yanıtını verdi.

Sabah Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 08:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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