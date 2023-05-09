Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

14 Mayıs'a günler kala dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye'deki seçimler sonrası ise uluslararası alanda pek çok ülkenin endişesi kendilerine ne olacağı. Oldukça önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin başta Rusya-Ukrayna ilişkileri olmak üzere dünyadaki pek çok süreçte etkili olması yabancı basının "Türkiye'deki seçimler niçin dünyanın en önemli seçimi?" sorusunu sormasına neden oluyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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