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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

14 Mayıs'a günler kala dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye'deki seçimler sonrası ise uluslararası alanda pek çok ülkenin endişesi kendilerine ne olacağı. Oldukça önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin başta Rusya-Ukrayna ilişkileri olmak üzere dünyadaki pek çok süreçte etkili olması yabancı basının "Türkiye'deki seçimler niçin dünyanın en önemli seçimi?" sorusunu sormasına neden oluyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:28
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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın yakından takip ettiği bir durum halini aldı.

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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

Daha aylar öncesinden dünyanın önde gelen uluslararası haber ajansları seçimin dünya için önemli olduğuna dikkat çekmişti.

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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

Bu sabah da uluslararası ajansların manşetlerini Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler süsledi. Türkiye'deki seçimlerle ilgili hemen hemen her gün bir analize yer veren Yunan basınında yine bir haber vardı.

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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

Haberde, Türkiye'de seçimin sonucu ne olursa olsun Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin değişmeyeceğine dikkat çekildi.
Haberin devamında "Sorun iktidardaki şahıslardan çok daha eskilere dayanan bir durum. İsmi koyulmayan bir Soğuk Savaş var" denildi.

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Dünyanın birinci gündemi Türkiye! Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası tek endişeleri var

Dün akşam saatlerinde ise yabancı basında halen Büyük İstanbul mitinginden bahsediliyordu. Bir haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden bir hafta önce İstanbul'da güçlü bir miting düzenledi" denildi.