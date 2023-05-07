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Dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde! Dikkat çeken analiz: Hiçbir ülke Türkiye'siz hareket edemez
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Dünya basını Türkiye'deki seçimlerini yakından takip ederken, Avrupa basınına ait bir gazete, Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde "Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e dünyanın belli başlı başkentleri, seçimin sonucunu merakla bekliyor. Türkiye dünyanın en önemli noktalarından birinde. Hiçbir ülke Türkiye'yi hesaba katmadan hareket edemez" denildi.
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:36Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:36