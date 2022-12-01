Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken, son 16'ya kalan takımlar büyük oranda belli oldu, eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolu yakından takip edenler, 1 Aralık 2022 Dünya Kupası günün maçlarını araştırıyor. Peki, " 2022 Dünya Kupası'nda 1 Aralık bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" İşte, Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar...