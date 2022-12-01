01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken, son 16'ya kalan takımlar büyük oranda belli oldu, eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolu yakından takip edenler, 1 Aralık 2022 Dünya Kupası günün maçlarını araştırıyor. Peki, " 2022 Dünya Kupası'nda 1 Aralık bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" İşte, Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:52
  • 1
  • 8
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının sonuna yaklaşılırken, son 16 turuna kalmayı garantileyen ekiplerde belli oldu.İşte Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarındaki son maçlar tamamlandı. Bugün ve yarın oynanacak mücadeleler sonrasında E, F, G ve H gruplarının da kaderi belirlenecek. Katar'da G Grubu'nda mücadele veren Brezilya, son 16 turunu oynayacakları son maç öncesinden garantiledi.

  • 3
  • 8
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI


A Grubu - Hollanda, Senegal

B Grubu - İngiltere, ABD

C Grubu - Arjantin, Polonya

D Grubu - Fransa, Avustralya

G Grubu - Brezilya

  • 4
  • 8
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

İLK EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu:

İngiltere - Senegal

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

Polonya - Fransa

  • 5
  • 8
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI

Son 16 maçları 3 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Çeyrek final 9 Aralık

Yarı final 13 - 14 Aralık

Final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.