2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler, final tarihini sorgulamaya başladı. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de belli oldu. Peki, 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...