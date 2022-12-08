08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler, final tarihini sorgulamaya başladı. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de belli oldu. Peki, 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:20
  • 1
  • 7
2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

Dünya Kupası final tarihi belli oldu. Son 16 turunda geriye sadece 2 maçın kaldığı kupada, çeyrek finallere isimlerini yazdıran ülkeler Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin, İngiltere ve Fransa oldu. İşte, Dünya Kupası final tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Çeyrek finale kalan son iki takımın da bugün saat 18.00 ve 22.00'deki maçlarla belli olacağı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçları canlı yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

  • 3
  • 7
2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Çeyrek final: 9-10 Aralık

Yarı final: 13-14 Aralık

Final: 18 Aralık

  • 4
  • 7
2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER

Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00

İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00

  • 5
  • 7
2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? FIFA Dünya Kupası çeyrek finalistleri...

DÜNYA KUPASI BUGÜN MAÇ VAR MI?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri sona erdi. Çeyrek final eşleşmeleri 9 Aralık 2022 tarihinde devam edecek.