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Haberler Galeri Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olan birbirinden cazip indirim fırsatlarıyla müşterilerini karşılıyor. Kampanya kapsamında, sofralara lezzet katacak ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But ise 56,90 TL olarak satışa sunulurken, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL ve Tukaş Mayonez sadece 38,90 TL'den temin edilebilecek. Bu muhteşem indirimlerle, tüketiciler sofralarını lezzetli ve uygun fiyatlı ürünlerle donatabilecekler. İşte TK indirim kataloğu…

Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:26
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Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market, 8 Şubat tarihli indirim kataloğuyla tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. 9 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya, temel gıda ürünlerinde önemli indirimler içeriyor. Kampanya kapsamında Dana Kıyma sadece 115,90 TL, Piliç But ise 56,90 TL olarak satışa sunuluyor. Ayrıca, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez 38,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Kaşar Peynir 139,90 TL, Kornişon Turşu 25,50 TL, Tukaş Ketçap 34,90 TL, Tukaş Hardal 31,90 TL, Kremalı Bisküvi ise 29,90 TL olarak listelenmiş durumda. Bu indirimlerle, tüketicilere bütçe dostu alışveriş imkanı sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 8 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG 110,00 TL

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Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK KORNİŞON TURŞU 25,50 TL

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Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK ACI BİBER TURŞUSU 31,50 TL

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Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK BİBERİYE TURŞUSU 31,50 TL