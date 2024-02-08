08 Şubat 2024, Perşembe
Tarım Kredi Market indirim için yarın son fırsat! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…
Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olan birbirinden cazip indirim fırsatlarıyla müşterilerini karşılıyor. Kampanya kapsamında, sofralara lezzet katacak ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But ise 56,90 TL olarak satışa sunulurken, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL ve Tukaş Mayonez sadece 38,90 TL'den temin edilebilecek. Bu muhteşem indirimlerle, tüketiciler sofralarını lezzetli ve uygun fiyatlı ürünlerle donatabilecekler. İşte TK indirim kataloğu…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:26
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