Tarım Kredi Market-A101-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'ndan sonra sofra getirilen ürünlerin güvenirliliği konusunda çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa, diğer market ve bakkallarda bazı ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını duyurdu. İşte marketlerde bulamayacağınız merak edilen o ürün…