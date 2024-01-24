24 Ocak 2024, Çarşamba
Tarım Kredi Market-A101-BİM-ŞOK'a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan yeni karar ile bazı ürünlerin yurt içi pazarında A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa, diğer market ve bakkallarda satışı yasaklandı. İşte yeni karar sonrası market raflarında bulamayacağını o ürünler….
Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 18:05
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