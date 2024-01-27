A101-BİM-ŞOK-Tarım Kredi Market'e gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, alınan yeni bir kararla yurt içi pazarında bazı ürünlerin satışını yasakladı. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa gibi popüler marketlerde ve bakkallarda artık bulunamayacak olan ürünlerle ilgili detaylar belirlendi. Bakanlık, söz konusu kararıyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi ve tüketicilerin güvenliği ile ilgili önlemleri artırmaya yönelik adımlar attığını açıkladı. İşte yeni karar sonrası market raflarında bulamayacağını o ürünler….