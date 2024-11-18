18 Kasım 2024, Pazartesi
Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL'den satışta
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-29 Kasım tarihleri arasında yine dikkat çeken indirimler sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok temel ihtiyaç ürününde yapılan indirimler, alışverişte tasarruf etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşların yakından takip ettiği bu kampanya, Kasım ayına özel avantajlı fiyatlarla dolu. İşte Tarım Kredi Market kasım ayı indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:12