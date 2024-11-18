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Haberler Aktüel Galerileri Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL'den satışta

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL'den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-29 Kasım tarihleri arasında yine dikkat çeken indirimler sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok temel ihtiyaç ürününde yapılan indirimler, alışverişte tasarruf etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşların yakından takip ettiği bu kampanya, Kasım ayına özel avantajlı fiyatlarla dolu. İşte Tarım Kredi Market kasım ayı indirimli ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:12
Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-29 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara özel indirim fırsatlarını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde daha uygun fiyat politikası izleyen market, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşılan güncel katalog, özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlerle dikkat çekiyor.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Tk Tam Yağlı Yoğurt 3000 G 97,50 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Tarsu̇t Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 G 189,00 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Bakıpilik Donuk Küçük Tabak Fileto Kg 184,90 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Cool Cook Dana Etli Mini İçli Köfte 150 G 41,90 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Tk Domates Salçası 28 Brıx Cam 700 G 36,90 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

TK Karadeniz Çay (1 Kg): 134,90 TL
TK Türk Kahvesi (200 G): 59,90 TL
Kahve Dünyası 3'ü 1 Arada (8'li Kutu): 29,90 TL
Kahve Dünyası 2'si 1 Arada (8'li Kutu): 29,90 TL
Kahve Dünyası Saleb (20 G): 5,90 TL
Kahve Dünyası Sıcak Çikolata (25 G): 5,90 TL
Duru Kalıp Sabun Çeşitleri (Saf & Doğal, Klassik, Lavanta) 100 G: 79,90 TL
Elit Matik Toz Deterjan Çeşitleri (Beyazlar, Renkliler) 5 Kg: 159,90 TL
Marel Marseılle Çubuk Oda Kokusu Çeşitleri (Kashmır, Buyüsü, Ferah Esıntı, Pudra) 100 Ml: 51,90 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Duranlar Salamura Peynir (450 G): 89,90 TL
İçim Labne (3x100 G): 87,50 TL
Duranlar Rulo Kaymak (150 G): 57,00 TL
Sütaş Kutu Kahvaltı (200 G): 49,50 TL
TK Yarım Yağlı Süt (1 Lt): 22,50 TL
TK Ayran (285 Ml): 6,50 TL
Sütaş Tereyağı Yayık (225 G): 92,50 TL
Torku Üçgen Peynir (100 G): 26,90 TL
TK Tam Yağlı Doğal Yoğurt (500 G): 19,90 TL
TK Tam Yağlı Yoğurt (3000 G): 97,50 TL
Tarsu̇t Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 G): 189,00 TL

Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

TK Acılı Tarhana (500 G): 49,90 TL
TK Tatlı Tarhana (500 G): 49,90 TL
TK Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg): 36,00 TL
TK Domates Salçası 28 Brıx Cam (700 G): 36,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru (1 Kg): 72,90 TL
TK Dana Macar Salam Dilimli (50 G): 20,00 TL
Bakpılıç Donuk Küçük Tabak Fileto (Kg): 184,90 TL
Cool Cook Dana Etli Mini İçli Köfte (150 G): 41,90 TL
Superfresh Tastirin Karışık Pızza (410 G): 74,90 TL
Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Göfret (31 G): 21,75 TL
Züber Granola Bar Orman Meyveli (25 G): 15,90 TL
Züber Granola Bar Yer Fıstıklı (25 G): 15,90 TL
Züber Fındık Ve Kakao'lu Meyve Bar (40 G): 22,90 TL
Züber Çiya Ve Hindıstan Cevızli Meyve Bar (40 G): 22,90 TL
Züber Nourtos Fırın Nohut Çıpsi Kajun (55 G): 29,90 TL