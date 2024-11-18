Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL’den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-29 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara özel indirim fırsatlarını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde daha uygun fiyat politikası izleyen market, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşılan güncel katalog, özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlerle dikkat çekiyor.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!