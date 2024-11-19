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A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

A101'in 21 Kasım tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Bu katalogda, üç tekerlekli elektrikli moped, Dubai çikolatası, kiwi halı yıkama makinesi, şarjlı diş fırçası, elektrikli ısıtıcı fan, akıllı banyo baskülü ve şarj edilebilir saç kesme makinesi gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. A101'in bu hafta sunacağı fırsatlar, hem market raflarında hem de online satışta müşterileri bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:17
A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

A101'in 21 Kasım 2024 tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu açıklandı. Bu haftaki katalogda, Dubai çikolatası gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra tost makinesinden buzdolabına, televizyondan elektrikli mopede kadar birçok indirimli fırsat bulunuyor. Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünler, sınırlı sayıda olup, A101'in müşterilerine cazip fiyatlarla sunulacak. İşte A101 21 Kasım aktüel kataloğundaki ürünlerin fiyatları.

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Elektrikli Moped 27.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL

Antifirizli -30 derece Cam Suyu 5 L 115 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Kiwi halı yıkama makinesi 4.999 TL

Multi blender seti 1.999 TL

Şarjlı diş fırçası 599 TL

Epilasyon aleti 899 TL

Dikey süpürge 1.499 TL

Masaj aleti 1.199 TL

Ankastre set 9.999 TL

Elektrikli ısıtıcı fan 479 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL

Toshiba 43 FHD Android TV 8.999 TL

Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Dubai çikolatası 49 TL-99 TL

Dubai kreması 199 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Alvin Zencefilli & C Vitamini Pastil 12'li: 45 TL

CinkoPast C Vitamini Pastil Çeşitleri 12'li: 125 TL

Strepsils Herbal Pastil Çeşitleri 16'lı: 145 TL

Sambucol Plus Kara Mürver, Vitamin & Çinko 15 Eferveşan Tablet: 399 TL

Umkalmun Kara Mürver & Afrika Sardunyası Vitamin 15 Eferveşan Tablet: 335 TL

Redoxon Vitamin C 15 Eferveşan Tablet: 250 TL

Redoxon 3'lü Etki Vitamin C, D & Çinko 15 Eferveşan Tablet: 325 TL

anthol Cilt Bakım Kremi 30 ml: 169 TL

Naturagen Gürme KatkıSız Kolajen 150 g: 175 TL

Optimum Nutrition Gold Standart Whey Protein Tozu 465 g: 890 TL

Pharmaton Vitality Multivitamin & Kore Ginsengi 30 Tablet: 450 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

2'li tuzluk seti 59 TL

Emaye sosluk tava 159 TL

Cam çerezlik 17 TL

6'lı sunum kavanozu 159 TL

Plastik mutfak gereçleri 22 TL

Metal kutu ve tepsi çeşitleri 45 TL

Manuel doğrayıcı 129 TL

3'lü saklama kabı seti 35 TL

Kaşıklı baharatlık 12 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Çikolatalı gofret 7'li paket 50 TL

Çİkolatalı kurabiye 7'li paket 40 TL

Kek çeşitleri 7,5 TL

Dankek çikolatalı rulo pasta 40 TL

Fındıklı bar 5 TL

Yulaflı kremalı bisküvi 40 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Çift kişilik baza ve başlık seti 7.990 TL

Tek kişilik baza ve başlık seti 4.299 TL

Nakışlı mutfak peçetesi 25 TL

2'li kurulama bezi 35 TL

Kadın pijama takımı 349 TL

Kuru çiçek buketi 49 TL

Yapay lale buketi 159 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Çekirdek kahve 249 TL

Tahin 290 g 49 TL

Tuz çeşitleri 29 TL

A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

Sirkeli yüzey temizleyici 750 ml 25 TL

5 litre çamaşır yumuşatıcı 129 TL

Antep fıstığı 250 g 129 TL

6'lı meyve suyu çeşitleri 40 TL