19 Kasım 2024, Salı
A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor
A101'in 21 Kasım tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Bu katalogda, üç tekerlekli elektrikli moped, Dubai çikolatası, kiwi halı yıkama makinesi, şarjlı diş fırçası, elektrikli ısıtıcı fan, akıllı banyo baskülü ve şarj edilebilir saç kesme makinesi gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. A101'in bu hafta sunacağı fırsatlar, hem market raflarında hem de online satışta müşterileri bekliyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:17