A101 21 Kasım güncel kataloğu geldi: Uygun fiyatlı Dubai çikolatası şöleni başlıyor

A101'in 21 Kasım 2024 tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu açıklandı. Bu haftaki katalogda, Dubai çikolatası gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra tost makinesinden buzdolabına, televizyondan elektrikli mopede kadar birçok indirimli fırsat bulunuyor. Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünler, sınırlı sayıda olup, A101'in müşterilerine cazip fiyatlarla sunulacak. İşte A101 21 Kasım aktüel kataloğundaki ürünlerin fiyatları.