17 Kasım 2024, Pazar
BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi
BİM, 22 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan bu kataloglar, her hafta müşterilerin ilgisini çeken indirimli ürünlerle dikkat çekiyor. Bu hafta da geniş bir ürün yelpazesiyle alışverişseverlerin karşısına çıkan BİM, 19-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak fırsatları duyurdu. İşte BİM'in yeni aktüel indirim katalogunda yer alan başlıca ürünler...
Giriş Tarihi: 17.11.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:40