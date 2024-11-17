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BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

BİM, 22 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan bu kataloglar, her hafta müşterilerin ilgisini çeken indirimli ürünlerle dikkat çekiyor. Bu hafta da geniş bir ürün yelpazesiyle alışverişseverlerin karşısına çıkan BİM, 19-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak fırsatları duyurdu. İşte BİM'in yeni aktüel indirim katalogunda yer alan başlıca ürünler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:40
BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

BİM, 19-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünler arasında saç düzleştirici, ayak bakım seti, Air Fryer ve halı temizleme makinesi gibi birçok indirimli seçenek yer alıyor. İşte BİM'in bu hafta mağazalarındaki bazı fırsatlar…

BİM 19-22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

Sleepy Bebek Bezi 229 TL

Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

L'oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Öğretmen Bebek 429 TL

Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

76 Parça Blok Oyuncak 279 TL

54 Parça Kule Oyunu 119 TL

Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL

Renkli Oyuncak Piyano 179 TL

Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL

3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL

Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL

Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL

Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL

Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL

Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL

Pijama Takımı Kadın 199 TL

Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL

Anne Bebek Çantası 59 TL

PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL

Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL

Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL

Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL

Sürgülü Süzgeç 49 TL

Hazneli Rende 139 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Süpürge FC9330/07 5.495 TL

Doğrayıcı 1.449 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

Su Isıtıcı 999 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Dikey Isıtıcı 1.795 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

Boyun Masaj Cihazı 379 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

Kirpik Maşası 139 TL

BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL

El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Ayak Bakım Seti 249 TL