BİM güncel aktüel kataloğu: Dikey ve fanlı ısıtıcı çeşitleri uyguna listelendi

BİM, 19-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünler arasında saç düzleştirici, ayak bakım seti, Air Fryer ve halı temizleme makinesi gibi birçok indirimli seçenek yer alıyor. İşte BİM'in bu hafta mağazalarındaki bazı fırsatlar…

BİM 19-22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU