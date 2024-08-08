08 Ağustos 2024, Perşembe
ŞOK'ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...
ŞOK marketleri, 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Cumartesi günü mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünler arasında birbirinden farklı fırsat ürünleri bulunuyor. Bu hafta tüketiciler, çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar ve avantajlı fiyatlarla karşılaşacak. İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detayları…
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:51