ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

ŞOK mağazalarında bu hafta Çarşamba günü satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Haftanın fırsatları arasında katlanır kamp masası, büyük termos, Yui akıllı robot süpürge, Proscenic airfryer ve çeşitli bebek ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bu fırsatlar, 7-13 Ağustos tarihleri arasında mağazalarda tüketicilerin beğenisine sunulacak.