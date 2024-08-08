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Haberler Galeri ŞOK'ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

ŞOK'ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

ŞOK marketleri, 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Cumartesi günü mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünler arasında birbirinden farklı fırsat ürünleri bulunuyor. Bu hafta tüketiciler, çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar ve avantajlı fiyatlarla karşılaşacak. İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detayları…

Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:51
ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

ŞOK mağazalarında bu hafta Çarşamba günü satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Haftanın fırsatları arasında katlanır kamp masası, büyük termos, Yui akıllı robot süpürge, Proscenic airfryer ve çeşitli bebek ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bu fırsatlar, 7-13 Ağustos tarihleri arasında mağazalarda tüketicilerin beğenisine sunulacak.

ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Cam Kavanoz 5 L 109 TL

Cam Kavanoz 3 L 69,95 TL

Metaltex Rende 199 TL

Süzgeç No:4 159 TL

Sos Tavası 129 TL

ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

Petrix Solar Bahçe Lambası 99.95 TL

Petrix Sansürlü Solar Bahçe Lambası 529 TL

Bienwood Wie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf Bej 349 TL

Bienwood Bie Ahşap Basmak Bej 299 TL

ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 74,90 TL

Kotex Ultra Normal 24'lü & Kotex Ultra Gece 16'lı 69 TL

Niche Parfüm Kadın EDT 100 ml 99 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 89 TL

ŞOK’ta kapış kapış gidecek! Şimdiden alarmlar kuruldu: Cumartesi günü...

Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g 89 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg 139 TL

Deren Tiryaki Siyah Çay 1 kg 94,50 TL

Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1 kg 18,50 TL

Superfresh Pizza King Cheddarlı 600 g 89,75 TL

Eti Finger Bisküvi 900 g 69 TL