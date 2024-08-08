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Haberler Galeri BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu tam liste yayımladı. 9 Ağustos itibariyle geçerli olacak indirimler, birçok farklı ihtiyaca yönelik ürün seçenekleri sunuyor. Bu hafta BİM'de blender seti, cam ankastre seti, çeşitli bardaklar gibi mutfak için gerekli ürünler ön planda. Ayrıca evlerdeki konforu artıracak televizyon, dikey süpürge, sensörlü sabunluk gibi elektronik aletler de cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:02
BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

BİM market, 9 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Alışverişseverler için çeşitli ürünlerde sunulan bu cazip indirimler, geniş bir ürün yelpazesini kapsayarak farklı ihtiyaçlara yönelik fırsatlar sunuyor. Bu yeni kampanya, tüketicilerin bütçelerini korurken kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlayacak.

İşte bu haftanın öne çıkan ürünleri:

BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL

Yuvarlak Tepsi 229 TL

Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

Raf Organizer 69 TL

Mega Kutulu Hurç 109 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Kadın 209 TL

BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

Saç Kurutma Makinesi 490 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

Heifer Çubuk Blender 549 TL

Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL