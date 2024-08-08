08 Ağustos 2024, Perşembe
BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta çubuk blender, fon perde, vakumlu hurç, bulaşıklık indirimli satışta...
BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu tam liste yayımladı. 9 Ağustos itibariyle geçerli olacak indirimler, birçok farklı ihtiyaca yönelik ürün seçenekleri sunuyor. Bu hafta BİM'de blender seti, cam ankastre seti, çeşitli bardaklar gibi mutfak için gerekli ürünler ön planda. Ayrıca evlerdeki konforu artıracak televizyon, dikey süpürge, sensörlü sabunluk gibi elektronik aletler de cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:02