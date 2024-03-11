ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

ŞOK 13 Mart indirimli ürünler listesinde yer alan ürünlerin tamamı ve fiyatları belli oldu. 20 Mart tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL, Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL, Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL ve Katlanır Yaprak Masa 499 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte ŞOK indirim afişi…

ŞOK 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU