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Haberler Galeri ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

ŞOK 13 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın ŞOK kataloğunda Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL, Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL, Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL ve Katlanır Yaprak Masa 499 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın indirim fırsatı…

Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:46
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ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

ŞOK 13 Mart indirimli ürünler listesinde yer alan ürünlerin tamamı ve fiyatları belli oldu. 20 Mart tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL, Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL, Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL ve Katlanır Yaprak Masa 499 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte ŞOK indirim afişi…

ŞOK 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL,

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL,

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ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL,

Kumsal Ezme Tencere 349 TL,

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ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

Kumsal Ezme Tava 179 TL

Katlanır Yaprak Masa 499 TL

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ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak

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