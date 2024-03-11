11 Mart 2024, Pazartesi
ŞOK’a evde uygun fiyata spor salonu kuracak ekipman geliyor! 20 Mart 2024’e kadar ŞOK marketlerden satılacak
ŞOK 13 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın ŞOK kataloğunda Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL, Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL, Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL ve Katlanır Yaprak Masa 499 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın indirim fırsatı…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:46
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