25 Haziran 2024, Salı
ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...
26 Haziran'da yayınlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu, bu haftanın dikkat çeken indirimlerini sunuyor. Özellikle oto, seyahat ve kamp ürünleri, cazip fiyatlarıyla göz kamaştırıyor. 81 ilde aynı anda raflardaki yerini alacak olan ürünler, müşterilere geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunacak. İşte ŞOK'un bu haftaki indirim afişi...
Giriş: 25.06.2024 11:38 Güncelleme: 25.06.2024 11:38
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