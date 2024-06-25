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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

26 Haziran'da yayınlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu, bu haftanın dikkat çeken indirimlerini sunuyor. Özellikle oto, seyahat ve kamp ürünleri, cazip fiyatlarıyla göz kamaştırıyor. 81 ilde aynı anda raflardaki yerini alacak olan ürünler, müşterilere geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunacak. İşte ŞOK'un bu haftaki indirim afişi...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 11:38 Güncelleme: 25.06.2024 11:38
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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

ŞOK'un 26 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları açıklandı. 26 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Tam yağlı peynir 187 TL, kaşar peyniri 119 TL, tuvalet kağıdı 129 TL, devam sütü çeşitleri 175 TL, Sleepy yüzey temizlik havlusu 84,75 TL, Domestos çamaşır suyu 59,90 TL, Cif Krem sprey çeşitleri 44,90 TL, cam ankastre set 5.899 TL, çubuk blender 799 TL, el blender seti 1.499 TL, 4 bölmeli ayakkabılık 1.149 TL ve 8 bölmeli konserve dolabı 1.499 TL gibi cazip fiyatlarla tüketicileri bekliyor. İşte ŞOK'un bu haftaki indirim listesi...

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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

Android smart TV 6.999 tl

Kaşmir kilim çift taraflı 80x150 279 TL

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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

Cam ankastre set 5.899 TL

Çubuk blender 799 TL

El blender seti 1.499 TL

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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

Molfix bebek bezi 233 TL

Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 175 TL

Sleepy yüzey temizlik havlusu 84,75 TL

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ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

Ülker petibör çeşitleri 29.60 TL

Ülker hanımeller 18 TL