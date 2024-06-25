ŞOK marketlerde ay sonu sürprizi: İndirim kataloğu geldi! Bebek bezi 233, tereyağı 139, Kaşar peyniri 119 TL...

ŞOK'un 26 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları açıklandı. 26 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Tam yağlı peynir 187 TL, kaşar peyniri 119 TL, tuvalet kağıdı 129 TL, devam sütü çeşitleri 175 TL, Sleepy yüzey temizlik havlusu 84,75 TL, Domestos çamaşır suyu 59,90 TL, Cif Krem sprey çeşitleri 44,90 TL, cam ankastre set 5.899 TL, çubuk blender 799 TL, el blender seti 1.499 TL, 4 bölmeli ayakkabılık 1.149 TL ve 8 bölmeli konserve dolabı 1.499 TL gibi cazip fiyatlarla tüketicileri bekliyor. İşte ŞOK'un bu haftaki indirim listesi...