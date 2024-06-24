A101'de bu hafta 5.243 TL'ye 125 CC Benzinli Motosiklet geliyor: A101 24-27 Haziran aktüel ürünler kataloğu

27 Haziran'da A101 market, müşterilerine yeni bir alışveriş fırsatı sunmak için güncel indirimli ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Vatandaşlar, A101'in sunduğu avantajlardan yararlanmak ve bütçelerine uygun alışveriş yapmak için heyecanla bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyorlar. A101'de bu hafta, 125 cc motor, televizyon, fırın, ocak, davlumbaz, epilasyon aleti, tıraş makinesi gibi çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar bulunuyor.