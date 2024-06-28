28 Haziran 2024, Cuma
ŞOK markete 999 TL'ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...
Bu hafta ŞOK Market mağazalarında başlayacak olan yeni kampanya büyük ilgi çekiyor. ŞOK Market'in önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam edecek indirimli ürünleri arasında klima çeşitleri, küçük ev aletleri, hurç çeşitleri, tencere setleri, dolap ve kitaplık seçenekleri yer alıyor. ŞOK Market'in 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel kataloğu merakla bekleniyor.
Giriş: 28.06.2024 17:11
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