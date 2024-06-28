ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

Bu hafta ŞOK Market mağazalarında başlayacak olan yeni aktüel katalog, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Her hafta Çarşamba'dan Salı'ya süren katalog, sıcak yaz günlerinde serinlemek için özellikle aranan klimalar gibi birçok önemli ürünü içeriyor. ŞOK Market'in 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünlerin listesi haberimizde...