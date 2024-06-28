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ŞOK markete 999 TL'ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

Bu hafta ŞOK Market mağazalarında başlayacak olan yeni kampanya büyük ilgi çekiyor. ŞOK Market'in önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam edecek indirimli ürünleri arasında klima çeşitleri, küçük ev aletleri, hurç çeşitleri, tencere setleri, dolap ve kitaplık seçenekleri yer alıyor. ŞOK Market'in 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel kataloğu merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 17:11
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ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

Bu hafta ŞOK Market mağazalarında başlayacak olan yeni aktüel katalog, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Her hafta Çarşamba'dan Salı'ya süren katalog, sıcak yaz günlerinde serinlemek için özellikle aranan klimalar gibi birçok önemli ürünü içeriyor. ŞOK Market'in 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünlerin listesi haberimizde...

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ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

🔸Luis Çalışma Masası 929 TL

🔸Darel Çalışma Masası 999 TL

🔸Hermes Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

🔸Alary Çok Amaçlı Dolap 2.049 TL

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ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

🔸Al 104 Sandık Tipi Derin Dondurucu 7.299 TL

🔸Airfel Mobil Klima 24.799 TL

🔸Kokrmaz A1092 Alia 6 Parça Çelik Tencere Seti 2.699 TL

🔸Kütahya Porselen Takımı 62 Parça 1137421 9.999 TL

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ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

🔸Akülü Trakter 6V 2.499 TL

🔸Power Traktör Pedallı 1.299 TL

🔸Ayaklı Su Bardağı Rio 6'lı 169 TL

🔸Mega Tüy Toplayıcı 99.95 TL

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ŞOK markete 999 TL’ye dikey süpürge geliyor! 29 Haziran indirim kataloğunu yayınladı: Tereyağı 107 TL, Amerikan servisi 149 TL...

🔸Masal Çok Amaçlı Çocuk Odası Dolabı 2.799 TL

🔸Etna Dekoratif Retro Model Yerli Beyaz Renk Kitaplık 1.199 TL

🔸Rine 14 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Everest Renk 1.699 TL

🔸Melo 4 Gözlü Çok Amaçlı Ayakkabı Dolabı 999 TL