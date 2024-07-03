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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101'de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

Gıdadan elektroniğe birçok uygun fiyatlı ürünün bulunduğu A101'in 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'in sunduğu aktüel ürünler listesinde birbirinden cazip ve hesaplı ürünler yer alıyor. 4 Temmuz A101 aktüel kataloğunda Kiwi endüstriyel fan, koltuk ve halı yıkama makinesi, akıllı tartı, saç kesme makinesi, dikiş makinesi ve Ayçiçek yağı gibi hayatı kolaylaştıran pek çok ürün tüketicilerle buluşuyor. A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünlerle müşterilerini bekliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 14:26
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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101’de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

A101'in haftalık olarak güncellenen aktüel kataloğu bu hafta da cazip fırsatlarla dolu. A101'in resmi web sitesinde yayımlanan bilgilere göre, yerel mağazalardan alışveriş yapacaklar için bu haftanın aktüel kataloğu duyuruldu. Beyaz eşyadan gıdaya, giyimden temizlik ürünlerine, oyuncaklardan yaz boyu ihtiyaç duyulacak her ürüne kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlar tüketicilere sunuluyor. Tüm detaylar haberimizde...

İŞTE 4 TEMMUZ A101 AKTÜEL KATALOĞU

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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101’de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101’de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

Philips 55' UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Toshiba 43' UHD Android Led Tv 9.999 TL

Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

Kiwi Endüstriyel Fan 1.299 TL

Piranha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL

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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101’de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

Bingo Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 74.90 TL

Torku No Bir Fındıklı Gofret 8.90 TL

Cino Antep Fıstıklı Gofret 350 g 34.50 TL

Eti Kurabi Mini Çeşitleri 23.90 TL

Torku Tam Kremalım Sandviç Bisküvi 24.90 TL

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4 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu: A101’de Dikiş Makinesi, Ayçiçek Yağı, Sıvı Deterjan, 9 KG Toz Deterjan indirimde

Dondurulmuş Piliç Bonfile 169 TL

Kuzucu Kahvaltılık Az Yağlı Taze Peynir 109 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg 135 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG 147 TL