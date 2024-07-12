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BİM'de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirim reyonlarını teknoloji ve deniz tutkunları için cazip ürünlerle dolduruyor. 18 Temmuz Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında, Iphone, selfie ışığı, %3 yağlı yoğurt, siyah zeytin gibi dikkat çekici ürünler de satışa sunulacak. İşte, 18 Temmuz Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünlerin tam listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 17:04 Güncelleme: 12.07.2024 17:20
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BİM’de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

BİM'in merakla beklenen yeni aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Her hafta Salı ve Cuma günleri uygun fiyatlı ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta da ev ihtiyaçları için cazip fırsatlar sunuyor. 16'lı tuvalet kağıdı, 8'li kağıt havlu, yumuşatıcı, yüzey temizleme havlusu ve bulaşık makinesi parlatıcısı gibi günlük hayatı kolaylaştıran ürünler, BİM'in yeni aktüel kataloğunda yerini aldı. İşte haftalık alışverişinizi BİM kalitesi ve uygun fiyatlarıyla yapma fırsatı sunan o indirimli ürünlerin listesi...

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BİM’de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

Şeffaf kapaklı saklama kapları 49 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Yeşillik saklama kabı 79 TL

Modüler raf 299 TL

Organizer kahvaltılık 199 TL

Sürgülü Süzgeç 89 TL

Kahvaltılık 125 TL

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BİM’de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

2'li tava seti 379 TL

Kek kalıbı çeşitleri 99 TL

Melamin kek fanusu ve spatula 199 TL

Desenli tekli meşrubat bardağı 32.50 TL

9 parça kahvaltılık seti 439 TL

Melamin oval nakışlı sunum tepsisi 65 TL

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BİM’de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

Çift kişilik nevresim seti 369 TL

Tek kişilik nevresi seti 299 TL

Çift kişilik fitted çarşaf 169 TL

Tek kişilik fitted çarşaf 115 TL

2'li yastık kılıfı 59 TL

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BİM’de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

Barbie bebek 169 tl

Mucit karınca yaz sil kitaplar 179 TL

3'lü arabalar 199 TL

Oyuncak kamyon 399 TL

Doktor seti 79 TL

kumbara 22.50 tl

Eğlenceli yaz tahtası 59 TL