BİM'de bu hafta tufan gibi esecek indirim! Katalogda yok yok: Control Smart Drone 1.499 TL, şişme bot 4.299 TL, Selfie Işığı 85 TL...

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirim reyonlarını teknoloji ve deniz tutkunları için cazip ürünlerle dolduruyor. 18 Temmuz Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında, Iphone, selfie ışığı, %3 yağlı yoğurt, siyah zeytin gibi dikkat çekici ürünler de satışa sunulacak. İşte, 18 Temmuz Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünlerin tam listesi...

ahaber.com.tr Giriş: 12.07.2024 17:04 Güncelleme: 12.07.2024 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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