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A101'den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

A101'in merakla beklenen Aldın Aldın kataloğu, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandı! Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, teknoloji tutkunlarından bisiklet severlere, piknikçilerden ev usta'larına kadar herkese hitap eden ürünler yer alıyor. Toshiba marka 58 inç televizyondan APEC benzinli mopede, katlanabilir bisikletten sıcak hava tabancasına kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla satın almak için 18 Temmuz'u sakın kaçırmayın! A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 07:45
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A101’den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

A101 marketlerinin yeni hafta kampanyası, 18 Temmuz Salı günü başlıyor! Sayfalarca indirim ve fırsat ürününü kapsayan A101 aktüel kataloğu, alışveriş tutkunlarını heyecanlandırdı. Peki, bu hafta A101'de neler var? İşte, 18 Temmuz 2024 tarihinde A101 raflarında yerini alacak indirimli ürünler listesi...

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A101’den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL

HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL

JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL

Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL

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A101’den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.399 TL

Oje Kurutucu 249 TL

Singer Dikiş Makinesi 6.499 TL

Kiwi Otomatik Paspas 1.999 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

Elektrikli Manikür Seti 279 TL

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A101’den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

APEC Benzinli Moped 36.990 TL

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A101’den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli

Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası 449 TL

Piknik Çantası İzolasyonlu 15 L 209 TL

El Arabası 899 TL

Emaye Mangal 50'lik 249 TL