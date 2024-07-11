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Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle bütçesini korumak isteyenlerin adresi her zaman olduğu gibi yine Tarım Kredi! Mutfak masraflarını hafifletmek isteyenler için Temmuz ayı boyunca sürecek kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaya özel indirimlerle dolu yepyeni bir kampanya daha başlatan Tarım Kredi Kooperatifi Market, temel gıda ürünlerinde dev indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, toz şeker ve yumurta gibi mutfakların olmazsa olmazlarında büyük fırsatlar sizleri bekliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 08:21
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Tarım Kredi Market’te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Her ay düzenli olarak sunduğu çift kampanyayla ev ekonomisine destek olan Tarım Kredi Marketler, Temmuz ayında da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Ay başında başlayan ve 21 Temmuz'a kadar sürecek olan indirimler, mutfak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanız için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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Tarım Kredi Market’te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Ceviz İçi: 96,90 TL

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Tarım Kredi Market’te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Kuru İncir: 116,90 TL

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Tarım Kredi Market’te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Kuru Üzüm: 48,90 TL

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Tarım Kredi Market’te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Siyah Kuru Üzüm: 52,90 TL