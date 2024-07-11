Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle bütçesini korumak isteyenlerin adresi her zaman olduğu gibi yine Tarım Kredi! Mutfak masraflarını hafifletmek isteyenler için Temmuz ayı boyunca sürecek kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaya özel indirimlerle dolu yepyeni bir kampanya daha başlatan Tarım Kredi Kooperatifi Market, temel gıda ürünlerinde dev indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, toz şeker ve yumurta gibi mutfakların olmazsa olmazlarında büyük fırsatlar sizleri bekliyor.