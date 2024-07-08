BİM'de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL... BİM'de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı!

BİM, Temmuz ayı aktüel kataloglarını yayımladı ve bu Cuma mağazalarda satışa sunulacak geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 12 Temmuz tarihinde geçerli olacak yeni katalogda, çeşitli indirimler ve ürün seçenekleri tüketicileri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında 599 TL'ye çaydanlık, 499 TL'ye rendeli karıştırma kabı, 159 TL'ye altın rimli ayaklı kek tabağı, 29.999 TL'ye Buffalo elektrikli dağ bisikleti ve 3.999 TL'ye 27,5 jant ön amortisörlü bisiklet yer alıyor. BİM mağazaları, cazip fiyatlarla sunduğu bu ürünlerle müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.