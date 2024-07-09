Bebek bezi A101 İndirimi! 11 Temmuz 2024 A101 Aktüel Kataloğuna bakmayan pişman olur
A101, yeni haftanın Aldın Aldın aktüel kataloğunu yayımladı. Akülü Araba, Bebek Bezi, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, El Blender Seti, Tencere ve Cam ürünler, A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alacak. Tüketicilere sunduğu çeşitlilikle dikkat çeken A101, bu hafta da avantajlı fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024
08:05
Güncelleme: 09.07.2024
08:05
A101 mağazaları, her Perşembe günü yayımladığı aktüel ürün kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaya devam ediyor. Bu haftanın Perşembe günü için hazırlanan katalogda, çeşitli ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün yer alacak. Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet, SEG İnox Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çay Makinesi, Ütü, TV Çeşitleri, Dijital Baskül ve Piranha Akıllı Saat gibi ürünler, A101 11 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunda tüketicilerle buluşacak. A101, uygun fiyatları ve geniş ürün seçenekleriyle haftalık alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Trabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 700 g 139 TL
Birşah Krema 200 ml 25 TL
Sümeli Kaşar Peyniri Çeşitleri 400 g 119 TL
Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 149 TL
Kuşadası Tulum Peyniri 250 gr 79 TL
AŞURELİK ÜRÜNLER 11 TEMMUZ
Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 10 KG 229 TL
Arbel Yerli Fasulye 1 kg 59.90 tl
Arbel Yerli Koçbaşı Nohut 1 KG 39.90 TL
Tat yerli Aşurelik Buğday 1 KG 22.50 TL
Burcu Haşlanmış Konserve Fasulye 800 g 29.50 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 215 TL
Temizlio Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 49.90 TL
Turco Doğadan Yer Temizlik Havlusu Çeşitleri 50'li 84.50
Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü 5 L 144.50 TL
Kilim 120x180 cm Yeşil Beyaz 249 TL
Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm Mavi 75 TL
Masa Örtüsü 159 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL
Krom Musluk Başlığı 49,50 TL