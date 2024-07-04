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BİM marketlerde 5 Temmuz'da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL, Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL'ye raflarda

BİM'in Temmuz ayının ilk aktüel katalogları yayımlandı. Bu Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak olan katalogda geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Cuma günü öne çıkan ürünler arasında Fakir 4'lü Çeyiz Seti, TV, Çadır ve Kamp Sandalyesi Çeşitleri, Gölgelikli Salıncak, Benzinli ATV, Elektrikli Bisiklet, Düdüklü Tencere, Wok Tava, Mop ve Banyo Ürünleri bulunuyor. BİM mağazalarında 2-5 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel katalog, tüketicilere çeşitli indirim ve ürün seçenekleri sunmayı vaat ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 09:40 Güncelleme: 04.07.2024 09:40
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BİM marketlerde 5 Temmuz’da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL’ye gelecek

BİM'in Temmuz ayının ilk aktüel katalogları bugün yayımlandı. Mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak olan yeni katalog, geniş bir ürün yelpazesini tüketicilerle buluşturacak. Cuma günü öne çıkan ürünler arasında Fakir 4'lü Çeyiz Seti, çeşitli TV modelleri, çadır ve kamp sandalyesi seçenekleri, gölgelikli salıncak, benzinli ATV, elektrikli bisiklet, düdüklü tencere, wok tava, mop ve banyo ürünleri yer alıyor. 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bu yeni aktüel katalog, tüketicilere cazip indirimler ve geniş ürün seçenekleri sunmayı vadederken, BİM mağazalarında yoğun ilgi bekleniyor.

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BİM marketlerde 5 Temmuz’da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL’ye gelecek

Çizgili Plaj Çantası 99 TL

Aplikeli Deniz Şortu Erkek Çocuk 99 TL

Diz Altı Deniz Şortu Erkek 159 TL

Fitilli Plaj Havlusu 89 TL

Pvc Plaj Çantası 99 TL

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BİM marketlerde 5 Temmuz’da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL’ye gelecek

3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL

Pelüş Oyuncak Çeşitleri 159 TL

Oyuncak İş Araçları 129 TL

Extinct Soft Atış Seti 249 TL

Oyuncak Org 109 TL

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BİM marketlerde 5 Temmuz’da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL’ye gelecek

Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

Esnek Saplı Mop 189 TL

Makarna Uçlu Mop 179 TL

Luna Banyo Seti 399 TL

2 Katlı Şampuanlık 89 TL

Deterjan Hazneli Sprey 89 TL

Tek Fiyat Fırça 59 TL

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BİM marketlerde 5 Temmuz’da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL’ye gelecek

Şortlu Takım Kadın 185 TL

Kapri Takım Kadın 235 TL

Dokuma Viskon Pantolon Kadın 149 TL

Şort Erkek 129 TL

Kapri Erkek 129 TL

Fırın Eldiveni 34,50 TL