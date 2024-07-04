BİM marketlerde 5 Temmuz'da başlıyor! Elektrikli Bisiklet 29.999 TL, Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL'ye raflarda

BİM'in Temmuz ayının ilk aktüel katalogları yayımlandı. Bu Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak olan katalogda geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Cuma günü öne çıkan ürünler arasında Fakir 4'lü Çeyiz Seti, TV, Çadır ve Kamp Sandalyesi Çeşitleri, Gölgelikli Salıncak, Benzinli ATV, Elektrikli Bisiklet, Düdüklü Tencere, Wok Tava, Mop ve Banyo Ürünleri bulunuyor. BİM mağazalarında 2-5 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel katalog, tüketicilere çeşitli indirim ve ürün seçenekleri sunmayı vaat ediyor.