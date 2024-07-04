04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla 10 gün sürecek büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunulacak. Vatandaşlar, kampanya duyurusu ile birlikte indirimli ürünler ve fiyatlarını merakla araştırmaya başladı. Öne çıkan indirimli ürünler arasında Ton Balığı (100 gr) 69,90 TL, Domates Salçası (830 gr) 35,90 TL, Kırmızı Mercimek (1 kg) 24 TL ve Yeşil Mercimek (1 kg) 49,90 TL olarak dikkat çekiyor. İşte merakla beklenen indirimli katalog...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 07:55
  • 1
  • 53
Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL’den satışta

Vatandaşların merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu nihayet yayınlandı! 1-12 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu yeni katalog, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Zeytinyağı, bakliyat, makarna, çay, şeker ve salça gibi temel gıda ürünlerinde önemli fiyat avantajları öne çıkarken, birçok farklı kategoride de cazip indirimler tüketicileri bekliyor. Bu fırsatlar, vatandaşların bütçesine önemli bir destek sağlamayı hedefliyor.

  • 2
  • 53
Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL’den satışta

Aynes laktozsuz UHT süt 27.90 TL

  • 3
  • 53
Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL’den satışta

TK soyulmuş dana sosis 94.90 TL

  • 4
  • 53
Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL’den satışta

TK ton balığı 69.90 TL

  • 5
  • 53
Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL’den satışta

TK karadutlu limonata 21.90 TL