Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla 10 gün sürecek büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunulacak. Vatandaşlar, kampanya duyurusu ile birlikte indirimli ürünler ve fiyatlarını merakla araştırmaya başladı. Öne çıkan indirimli ürünler arasında Ton Balığı (100 gr) 69,90 TL, Domates Salçası (830 gr) 35,90 TL, Kırmızı Mercimek (1 kg) 24 TL ve Yeşil Mercimek (1 kg) 49,90 TL olarak dikkat çekiyor. İşte merakla beklenen indirimli katalog...