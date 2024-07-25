BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...
BİM mağazaları bu hafta Cuma güni birbirinden farklı ürünü indirimli bir şekilde satışa sunacak. Haftanın öne çıkan ürünlerinden biri, 110 CC Off Road Benzinli ATV olacak. Ayrıca, Elektrikli Bisiklet, Tost Makinesi, Pipetli Termos, Air Fryer, Vantilatör ve çeşitli hırdavat malzemeleri de raflarda yerini alacak. Bu ürünlerin tam listesini ve fiyat detaylarını mağazalarda bulabilirsiniz.