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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

BİM mağazaları bu hafta Cuma güni birbirinden farklı ürünü indirimli bir şekilde satışa sunacak. Haftanın öne çıkan ürünlerinden biri, 110 CC Off Road Benzinli ATV olacak. Ayrıca, Elektrikli Bisiklet, Tost Makinesi, Pipetli Termos, Air Fryer, Vantilatör ve çeşitli hırdavat malzemeleri de raflarda yerini alacak. Bu ürünlerin tam listesini ve fiyat detaylarını mağazalarda bulabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:46 Güncelleme: 25.07.2024 09:46
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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Bu hafta BİM mağazalarında dikkat çeken bir ürün çeşitliliği sunuluyor. Aktüel katalogda Kalın ve İnce Sıcak Mum Silikon Tabancaları, Tornavida Seti, Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Ayrıca, Çatal Başlı Çekiç, Lastik Tokmak, Demir Testere Kolu, Şerit Metre, Kapı Pencere İzolasyon Bandı gibi pratik araçlar da raflarda olacak. Temizlik ve düzenleme ürünleri arasında ise Profesyonel Oto Fırçası, Araç Yıkama Süngeri, Teleskopik Araç Yıkama Fırçası ve Pedallı Çöp Kovası gibi seçenekler bulunuyor. İndirimli ürünlerle dolu bu hafta Cuma günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 219 TL

Konuşan Defne Bebek 379 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Fast & Furious Temalı Araba 119 TL

Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

Geometrik Şekiller 129 TL

Ahşap Tak Çak 99 TL

Oyuncak Kurmalı Yengeç 249 TL

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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Valiz Organizer Set 79 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Porselen 4'lü Tatlı Tabağı 259 TL

Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

Chef's Sahan 20 cm 159 TL

Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

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BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Musluklu Piknik Termos 279 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Tuvalet Fırçası 79 TL