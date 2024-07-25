BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...

Bu hafta BİM mağazalarında dikkat çeken bir ürün çeşitliliği sunuluyor. Aktüel katalogda Kalın ve İnce Sıcak Mum Silikon Tabancaları, Tornavida Seti, Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Ayrıca, Çatal Başlı Çekiç, Lastik Tokmak, Demir Testere Kolu, Şerit Metre, Kapı Pencere İzolasyon Bandı gibi pratik araçlar da raflarda olacak. Temizlik ve düzenleme ürünleri arasında ise Profesyonel Oto Fırçası, Araç Yıkama Süngeri, Teleskopik Araç Yıkama Fırçası ve Pedallı Çöp Kovası gibi seçenekler bulunuyor. İndirimli ürünlerle dolu bu hafta Cuma günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.