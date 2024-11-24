BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle raflarda!

BİM, bu hafta mağazalarında büyük indirimler sunan yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Elektronikten kozmetik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden evcil hayvan bakım setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi 26, 27 ve 29 Kasım tarihlerinde BİM mağazalarındaki raflarda yerini alacak. Haftanın fırsatları cazip fiyatlarla alıcılarıyla buluşurken, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.