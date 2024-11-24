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BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle raflarda!

BİM, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. 26, 27 ve 29 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak olan ürünler her zamanki gibi geniş bir seçenek yelpazesiyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde bu hafta farklı kategorilerden birçok yeni ürün raflarda yerini alacak. Müşterilere ekonomik fiyatlarla sunulan bu ürünler her hafta olduğu gibi büyük ilgi görecek gibi görünüyor. İşte bu hafta BİM mağazalarında bulabileceğiniz tüm aktüel ürünlerin tam listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:15
BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

BİM, bu hafta mağazalarında büyük indirimler sunan yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Elektronikten kozmetik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden evcil hayvan bakım setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi 26, 27 ve 29 Kasım tarihlerinde BİM mağazalarındaki raflarda yerini alacak. Haftanın fırsatları cazip fiyatlarla alıcılarıyla buluşurken, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

26 Kasım Aktüel Ürünler Listesi

Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 37,50 TL

Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 26,50 TL

Züber Karışık Kuruyemişli Meyve Bar 3x35 g 69,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 g 149,50 TL

Meray Kabuklu İthal Yer Fıstığı 750 g 94,50 TL

Performans Yer Fıstığı Ezmesi 350 g 61 TL

Performans Karışık Kuruyemiş 150 g 57,50 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 89,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 48,50 TL

Köftelik Bulgur 2,5 kg 48,50 TL

Nohut 2,5 kg 117,50 TL

Tukaş Kahvaltılık Sos 300 g 27,50 TL

Kaanlar Siyah Zeytin 201-260 1000 g 199,50 TL

Tukaş Biber Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 99 TL

Serel Tahin 1000 g 149,50 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

27 Kasım Aktüel Ürünler Listesi

Keysmart No-Frost Buzdolabı 19.975 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Koşu Bandı 5.999 TL

Spinbike 4.999 TL

Mekik Sehpası 2.349 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

29 Kasım Aktüel Ürünler Listesi

Metal Çek-Bırak Araba 99 TL

Karavanlı Çek-Bırak Metal Araba 139 TL

Sök Tak İş Makinaları 69 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

Oyuncak Arabalar 199 TL

Akrobasi Yarış Seti 279 TL

Oyuncak Kamyon 359 TL

Büyük Teker Sürtmeli Dino Arabalar 69 TL

Smart Animals Kutu Oyunu 279 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

2'li Yastık Kılıfı 59 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 259 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Namaz Elbisesi 219 TL

Penye Şal 75 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Kristal Tencere Çeşitleri 39 TL

Raf Ünitesi 229 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 37,50 TL

Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

Pazar Arabası 369 TL

Mutfak Gereçleri 49 TL

Pirinç Süzgeci Büyük Boy 34,50 TL

Standlı Baharatlık 199 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Çaydanlık 749 TL

Karnıyarık Tencere 549 TL

Alüminyum Döküm Tava 399 TL

Gold Tepsi 29 TL

Bal Peteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL

Bal Peteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL

Renkli Cam Şekerlik ~13,5 x 8,5 cm 99 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL

El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

Furminatör Pet Tarağı 129 TL

Pet Su Sebili 699 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Seramik Mama / Su Kabı 249 TL

Köpek Gövde Tasması 69 TL

Airtag Uyumlu Tasma 149 TL

Kedi Boyun Künyesi 49 TL

BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle yayınlandı!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

11 Dilim Radyatör 2.490 TL

Saç Kurutma Makinesi 579 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL