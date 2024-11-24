24 Kasım 2024, Pazar
BİM 29 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı: Otomatik mama kabı ve evcil hayvan ürünleri indirimle raflarda!
BİM, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. 26, 27 ve 29 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak olan ürünler her zamanki gibi geniş bir seçenek yelpazesiyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde bu hafta farklı kategorilerden birçok yeni ürün raflarda yerini alacak. Müşterilere ekonomik fiyatlarla sunulan bu ürünler her hafta olduğu gibi büyük ilgi görecek gibi görünüyor. İşte bu hafta BİM mağazalarında bulabileceğiniz tüm aktüel ürünlerin tam listesi...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:15