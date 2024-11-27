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ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

ŞOK market, bu hafta da cazip fiyatlarla dolu aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor! 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan fırsat ürünleri, her zevke ve ihtiyaca hitap eden çeşitlilikle raflarda yerini aldı. Tekstil ürünlerinden temel gıda ürünlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik cihazlara kadar pek çok farklı ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar!

Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:58
ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Bu hafta ŞOK'ta, hem bütçe dostu hem de kaliteli gıda ve temizlik ürünleri sizleri bekliyor. Kışın gelmesiyle battaniye ve ev terliği çeşitleri, bu haftanın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca formunu korumak isteyenler için de birçok spor ekipmanı satışta! Ev dekorasyonuna yenilik katmak isteyenlere özel mobilya fırsatları da ŞOK online alışverişte satışa sunuluyor. İşte 27 Kasım - 3 Aralık 2024 ŞOK aktüel katalog listesi…

27 Kasım - 3 Aralık ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri: 269 TL

Mis Tuzlu Tereyağı: 133 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin (201-260): 89,90 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı Çıtkapak: 149 TL

Amigo Karışık Kuruyemiş: 49,50 TL

ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Pantene Şampuan Çeşitleri: 85 TL

Pantene Saç Kremi Çeşitleri: 85 TL

Molfix Premium Bebek Bezi: 309 TL

Duru Geleneksel Sabun Pirinal: 75 TL

Calgon Kireç Önleyici: 95 TL

Finish Tuz: 63 TL

ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1.299 TL

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi: 1.399 TL

Asonic Şarjlı Meyve Sıkacağı: 599 TL

Hosse Sac Kavurma Tavası Döküm: 599 TL

Cam Saklama Kabı: 29,95 TL

ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Chantale Kadın Tayt: 79,95 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL

Masaj Tabancası: 699 TL

Egzersiz Minderi: 239 TL

Pilates Egzersiz Seti: 129 TL

ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye Çift Taraflı: 599 TL

TV Battaniyesi: 599 TL

Kırlent Kılıfı Peluş Kumaş: 125 TL

Gezer Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri: 129 TL

Kaktüs Desenli Mug Termos: 199 TL