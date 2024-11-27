27 Kasım 2024, Çarşamba
ŞOK aktüel kataloğu fırsatları | Bu hafta indirimde neler var? 27 Kasım - 3 Aralık 2024 indirimli ürünler listesi
ŞOK market, bu hafta da cazip fiyatlarla dolu aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor! 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan fırsat ürünleri, her zevke ve ihtiyaca hitap eden çeşitlilikle raflarda yerini aldı. Tekstil ürünlerinden temel gıda ürünlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik cihazlara kadar pek çok farklı ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar!
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:58