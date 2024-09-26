26 Eylül 2024, Perşembe
BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL, Midi Fırın 2.250 TL...
BİM, 27 Eylül 2024 Cuma günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilere sundu. Katalog, geniş bir ürün yelpazesine sahip olup ev ihtiyaçlarından giyime, teknolojik ürünlerden kişisel bakıma kadar birçok seçenek içeriyor. BİM'in bu yeni kataloğu, tasarruf arayan tüketiciler için ideal bir seçenek sunuyor. İşte BİM 27 Eylül Cuma aktüel ürün kataloğu...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:22