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Haberler Galeri BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL, Midi Fırın 2.250 TL...

BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL, Midi Fırın 2.250 TL...

BİM, 27 Eylül 2024 Cuma günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilere sundu. Katalog, geniş bir ürün yelpazesine sahip olup ev ihtiyaçlarından giyime, teknolojik ürünlerden kişisel bakıma kadar birçok seçenek içeriyor. BİM'in bu yeni kataloğu, tasarruf arayan tüketiciler için ideal bir seçenek sunuyor. İşte BİM 27 Eylül Cuma aktüel ürün kataloğu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:22
BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL...

BİM, 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarının beğenisine sunduğu aktüel ürünler kataloğuyla dikkat çekiyor. 27 Eylül 2024 itibarıyla satışa sunulacak alev figürlü hava nemlendirici 329 TL, Kumtel midi fırın 2.250 TL ve kumtel sürgülü aspiratör 1.290 TL gibi ürünler tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun detayları…

BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL...

Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

Renkli Manyetik Bloklar 589 TL

Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL

Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL

Ağlayan ve Konuşan Bebek 229 TL

Tetris Kutu Oyunu 219 TL

BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL...

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Saten Şortlu Takım 249 TL

PVC Masa Örtüsü 129 TL

Erkek Çanta 149 TL

Bozuk Para Çantası 32,50 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL

BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL...

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 79 TL

Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kase Seti 6'lı 129 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 119 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL

Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası 27,50 TL

Desenli Kapaklı Kavanoz 1000 cc 27,50 TL

BİM 27 Eylül aktüel ürünlerde yok yok! Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL...

Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü 75 TL

Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 119 TL

Chef's Kek Kalıbı Kek Kalıbı 119 TL

Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL

Alpina Muffin Kalıbı 6'lı 199 TL

Alpina Kare Kek Kalıbı 199 TL

Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL