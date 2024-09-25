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Haberler Galeri A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, ürün kataloğu ile dikkat çekiyor. A101 26 Eylül aktüel katalogu yarın itibariyle raflarda yerini alacak. A101, birçok farklı ürün grubunu, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yeni haftanın kataloğunda, özellikle açık hava tutkunları için tiny house ürünü ile öne çıkıyor. Tekstil grubundan teknolojik aletlere, mutfak alışverişinden hijyen ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog dikkat çekiyor. İşte haftanın indirimli ürün listesi....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:23
A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, ürün kataloğu ile dikkat çekiyor. A101 26 Eylül aktüel katalogu yarın itibariyle raflarda yerini alacak. A101, birçok farklı ürün grubunu, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yeni haftanın kataloğunda, özellikle açık hava tutkunları için tiny house ürünü ile öne çıkıyor. Tekstil grubundan teknolojik aletlere, mutfak alışverişinden hijyen ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog dikkat çekiyor. İşte haftanın indirimli ürün listesi....

A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Dondurulmuş Piliç Bonfile: 165 TL

Kuzucu Lor Peyniri 1 KG: 49 TL

Sinangil Doruk Un Buğday 10 KG: 157 TL

A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Her hafta indirimleri ile dikkat çeken A101, 26 Eylül 2024 tarihli aktüel ürünleri kataloğunu güncelledi. Bu hafta dikkat çeken indirimlerden biri de minimalist yaşam tarzını benimseyenler için Escamp 6500 Flat Tiny House oluyor.

A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Escamp 6500 Flat Tiny House: 43.990 TL

Volta VB2 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House: 449.000 x 12 Taksit

Onvo 32' HD Ready Android Smartled TV: 4.799 TL

Ev ve mutfak ürünlerinde de indirim fırsatları dikkat çekiyor.

A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken ürün olan Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ise öne çıkan ürünlerden biri oluyor. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla A101 raflarında yerini alıyor.