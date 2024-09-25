A101 26 Eylül aktüel kataloğu yarın satışta: Un, piliç baget, margarin, taze peynir, çikolata…

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, ürün kataloğu ile dikkat çekiyor. A101 26 Eylül aktüel katalogu yarın itibariyle raflarda yerini alacak. A101, birçok farklı ürün grubunu, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yeni haftanın kataloğunda, özellikle açık hava tutkunları için tiny house ürünü ile öne çıkıyor. Tekstil grubundan teknolojik aletlere, mutfak alışverişinden hijyen ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog dikkat çekiyor. İşte haftanın indirimli ürün listesi....