BİM 25-28 Haziran aktüel kataloğu 2024! Fiyatlar yarı yarıya indi! Vantilatör, elektrikli süpürge, elektrikli bisiklet, buharlı ütü...
BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak alışveriş tutkunlarını sevindirdi. 28 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimler, birçok farklı ihtiyaca yönelik ürün seçenekleri sunuyor. Bu hafta BİM'de ana kucağı, bebek kanguru, bebek mama sandalyesi gibi bebekler için gerekli ürünler ön planda. Ayrıca evlerdeki konforu artıracak televizyon, vantilatör, elektrikli süpürge gibi elektronik aletler de cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.
BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak alışveriş tutkunlarını sevindirdi. 28 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimler, birçok farklı ihtiyaca yönelik ürün seçenekleri sunuyor.
İşte bu haftanın öne çıkan ürünleri:
Gıda Ürünleri:
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 47,50 TL Aktivia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt 183 gr 29,50 TL Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 289 TL Karper Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gr 66,50 TL Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 199 TL Kerem Labne 700 gr 99 TL Ayca Lor Peyniri 1000 gr 47 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 197,50 TL
Polonez Dana Füme Et 50 gr 29,50 TL Polonez Hindi Jambon 17,50 TL Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 25 TL Knorr Bardak Makarna Çeşitleri 12 TL Kalite Tonla Ton Balığı Çeşitleri 45 TL Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 26,50 TL
Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 gr 85 TL Akdo Mini Cornet 280 gr 125 TL Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre 27,50 TL Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 44,50 TL Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 24,50 TL Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 Litre 27,50 TL Limy Limonata Çeşitleri 37,50 TL Sırma Maden Suyu 1 Litre 16,50 TL Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL Dimes Cool Lime Mix 35 TL Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 89,50 TL Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr 79,50 TL Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 27,50 TL Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 170 gr 44,50 TL Milka Cookie Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 110 gr 45 TL Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi 200 gr 49,50 TL Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 35,5 gr 9 TL Mars Çikolata Karamelli Nuga Bar 51 gr 11,50 TL Eti Form Domatesli Zeytinli Kraker 200 gr 29,50 TL Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 20 gr 6,50 TL M&M Yer Fıstıklı Draje 45 gr 17,50 TL Eti Popkek Canga Yer Fıstığı Parçacıklı & Dolgulu Kek 51 gr 8,50 TL
Elektronik ve Teknoloji Ürünleri:
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL TCL 55' 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL Polosmart TWS Kulaklık 349 TL