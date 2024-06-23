BİM 25-28 Haziran aktüel kataloğu 2024! Fiyatlar yarı yarıya indi! Vantilatör, elektrikli süpürge, elektrikli bisiklet, buharlı ütü...

BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak alışveriş tutkunlarını sevindirdi. 28 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimler, birçok farklı ihtiyaca yönelik ürün seçenekleri sunuyor. Bu hafta BİM'de ana kucağı, bebek kanguru, bebek mama sandalyesi gibi bebekler için gerekli ürünler ön planda. Ayrıca evlerdeki konforu artıracak televizyon, vantilatör, elektrikli süpürge gibi elektronik aletler de cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Giriş: 23.06.2024 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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