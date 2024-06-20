20 Haziran 2024, Perşembe
Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sosyal sorumluluk anlayışını benimseyen Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 20-23 Haziran tarihleri arasında müşterilerine yönelik büyük indirimler sunuyor. Kar amacı gütmeyen bir yaklaşım benimseyen marketler, temel gıda maddelerinden bayram ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sağlayarak tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya döneminde indirimde olan ürünler ve detaylar ise tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Giriş: 20.06.2024 11:18 Güncelleme: 20.06.2024 11:19
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