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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sosyal sorumluluk anlayışını benimseyen Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 20-23 Haziran tarihleri arasında müşterilerine yönelik büyük indirimler sunuyor. Kar amacı gütmeyen bir yaklaşım benimseyen marketler, temel gıda maddelerinden bayram ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sağlayarak tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya döneminde indirimde olan ürünler ve detaylar ise tüketicilerin ilgisini çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:18 Güncelleme: 20.06.2024 11:19
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlşı satışta

Bu özel dönemde, Tarım Kredi Kooperatif Marketler, et ve tavuk ürünlerinden başlayarak peynir çeşitlerine, bayramlık çikolatalardan kolonya ve bakliyat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede müşterilerine cazip indirimler sunacak. Alışveriş yapacak olan müşteriler, ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun çeşitli ürünlerde uygun fiyatlarla karşılaşacaklar. Bu indirim kampanyası, müşterilere ekonomik açıdan avantaj sağlayarak ve çeşitlilik sunarak, bayram alışverişlerini daha keyifli ve bütçe dostu hale getirecek.

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlşı satışta

Tuvalet Kağıdı 209,90 TL

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlşı satışta

Lokum çeşitleri 48,90 TL'den başlayan fiyatlarla...

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlşı satışta

Kaşar peyniri 169 TL

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Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlşı satışta

Sütlü Çikolata 129.90 TL