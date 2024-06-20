Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta

Bu özel dönemde, Tarım Kredi Kooperatif Marketler, et ve tavuk ürünlerinden başlayarak peynir çeşitlerine, bayramlık çikolatalardan kolonya ve bakliyat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede müşterilerine cazip indirimler sunacak. Alışveriş yapacak olan müşteriler, ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun çeşitli ürünlerde uygun fiyatlarla karşılaşacaklar. Bu indirim kampanyası, müşterilere ekonomik açıdan avantaj sağlayarak ve çeşitlilik sunarak, bayram alışverişlerini daha keyifli ve bütçe dostu hale getirecek.