A101’e bu hafta ucuza Hyundai marka su arıtma cihazı geliyor! A101 4 Mart aktüel ürünler kataloğu

A101'in 4 Mart aktüel ürünler kataloğu, cazip fiyatlarla dolu. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanyada, 399.900 TL'ye satışa sunulan Escamp 6500 Flat Tiny House büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra, Toshiba'nın 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv'si 26.999 TL, Onvo'nun 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv'si 16.999 TL, Philips'in 55" UHD Smart Led Tv'si 21.999 TL gibi birçok uygun fiyatlı ürün de müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL, SEG Buzdolabı 8.999 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL gibi fırsatlar da dikkat çekiyor. İşte haftanın kampanyalı afişi

A101 1 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU