BİM'de Mart İndirimleri Başladı! Senna TV, Matkap, Sweatshirt ve Daha Fazlası Uyguna BİM'de Satışta

BİM, 10 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın indirimli ürünleri arasında göze çarpan birçok ürün bulunuyor. Senna 50" Frameless Ultra HD Google TV, SGS Kırıcı Delici Matkap, Kiğılı Dynamic Sweatshirt, Çaydanlık, Katlanır Yer Sofrası ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi çeşitli ürünler, cazip fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu indirimler, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılamak için çeşitlilik sunuyor ve mağazalara yoğun ilgi bekleniyor. İşte Mart ayının ilk indirim afişi…