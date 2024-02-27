27 Şubat 2024, Salı
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta
Tarım Kredi Market, haftanın indirim kampanyası bugün sona eriyor. Öne çıkan indirimli ürünler arasında Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Filtre Kahve 87,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Marketin indirim afişi, tüketicilere cazip fırsatlar vaat ediyor. İşte TK'nın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:27
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