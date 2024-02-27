27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market, haftanın indirim kampanyası bugün sona eriyor. Öne çıkan indirimli ürünler arasında Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Filtre Kahve 87,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Marketin indirim afişi, tüketicilere cazip fırsatlar vaat ediyor. İşte TK'nın indirim afişi…

22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi… 22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! A101'E BU HAFTA TOSHIBA SMART TV, SEG ANKASTRE SET, KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ…
ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor ŞOK'TA TEMİZLİK ALETLERİNE DEV İNDİRİM! 17 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA ÜRÜNLERE 6 TAKSİT FIRSATI İLE GELİYOR
BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BİM'E BU HAFTA BİLGİSAYAR, SALINCAK, ISITICI, KATLANIR SANDALYE, ÇELİK KETTLE, IP KAMERA UCUZA GELİYOR

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:27
  • 1
  • 49
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market, haftanın indirimleri bugün sona eriyor. Karışık Kuruyemiş 59,90 TL, Çiçek Balı 139,90 TL, Kaymak 49,90 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL gibi içecekler de indirimde. Temizlik ürünlerinde de avantajlı fiyatlar var; Filtre Kahve 87,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL gibi ürünlerle müşteriler temizlik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabiliyor. Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında yer alıyor. İşte TK haftanın indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ MARKET 27 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

  • 2
  • 49
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

TK kavrulmuş Yer Fıstığı 32,45 TL

  • 3
  • 49
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

TK karışık Kuruyemiş 59,90 TL

  • 4
  • 49
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tariş Fındıklı Cezerye 24,90 TL

  • 5
  • 49
Tarım Kredi Market haftanın indirimleri bugün bitiyor! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Fiskobirlik Fiskat FİX Bar 14,90 TL