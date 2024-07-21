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Dev indirim başladı: Tarım Kredi Market'te Yetişen Alır Kampanyası! Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni aktüel ürün kataloğu geldi. 19-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu katalogda, peynir çeşitlerinden sıvı yağa, şampuandan maden suyuna kadar pek çok üründe indirimli fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, atıştırmalıklar gibi popüler ürünlerde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel indirimli ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:11 Güncelleme: 21.07.2024 14:11
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Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in temmuz ayına özel aktüel kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler raflarda yerini aldı. 26 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlar, çeşitli kategorilerden onlarca ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Tarım Kredi Marketlerdeki bu fırsatlar, alışveriş yapacakları bekleyen müşterilere geniş bir seçenek sunuyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market'in indirimli ürünler listesi...

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Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 39.90 TL

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Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Paşabahçe Vela Fincan/Kupa 70.90 TL

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Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

TK Domates Salçası 35.90 TL

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Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Oylum Gofret 29.90 TL