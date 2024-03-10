A101'de Haftanın En Cazip İndirim Afişi! Karavan, Moped ve TV İndirimleri! (14 mart 2024)

A101 14 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ortaya çıkan yeni katalogda Erba Çekme Karavan, APEC APM2 Üç Tekerlekli ELektrikli Moped, Sinbo Elektrikli Çay Makinesi, Singer Brilliance Dikiş Makinesi, Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge ve Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv listenin en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. İşte haftanın indirim afişi…