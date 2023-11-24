24 Kasım 2023, Cuma
24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor
BİM mağazaları, 24 Kasım'da başlayacak özel kampanya dönemiyle müşterilerini cazip fırsatlarla buluşturmak için heyecanla hazırlanıyor. 1 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, kaliteli ve kullanışlı ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşturarak alışveriş keyfini artırıyor. Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl, Ruumstore TV Sehpası, Tefal Wok Tava, Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti ve Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge gibi öne çıkan ürünler, raflardaki yerini alarak müşterilere avantajlı fiyatlarla sunulacak. İşte BİM'in en yeni afişi ve ürünler kataloğu….
Giriş Tarihi: 24.11.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 15:08
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