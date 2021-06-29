EURO 2020'de erken final! İngiltere-Almanya maçı CANLI anlatım
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan erken final... EURO 2020'de grubunu lider olarak son 16 takım arasında kalan İngiltere, grubunu ikinci sırada tamamlaya Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayan maçı TRT1 ekranından şifresiz CANLI olarak ekrana geliyor. Öte yandan futbolseverler mücadeleyle ilgili tüm istatistiklere ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden ulaşabilirler.
EURO 2020 ahaber.com.tr
CANLI ANLATIM - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda D Grubu 1.'si İngiltere ile F Grubu 2.'si Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Kazananın İsveç-Ukrayna maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşeceği İngiltere-Almanya mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Wembley'de oynanan İngiltere-Almanya maçı saat 19.00'da başladı ve TRT 1'den CANLI yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Hollanda'lı hakem Danny Makkelie yönetiyor.