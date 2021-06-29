Fransa'yı penaltılarla eleyen İsviçre çeyrek finale yükseldi

Maçı bırakmayan İsviçre, 81. dakikada Seferovic ile farkı 1'e indirdi ve kalan dakikalarda baskısını artırdı. 90. dakikada Gavranovic ile skoru 3-3'e getiren İsviçre, müthiş bir geri dönüş yaptı.

Uzatmaya giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden zorlu müsabakada İsviçre, Fransa'yı 8-7 geçerek çeyrek finale yükseldi.