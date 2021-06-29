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Fransa'yı penaltılarla eleyen İsviçre çeyrek finale yükseldi

Son dakika spor haberleri... EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre'nin karşı karşıya geldiği maç müthiş bir heyecana sahne oldu. Maçın normal süresi ve uzatmaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarıyla İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Fransa'yı penaltılarla eleyen İsviçre çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaştı.Çekişmeli geçen maçı İsviçre, Fransa'yı penaltılarda geçerek üst tura yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında İsviçre, 15. dakikada Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda İsviçre, 49. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Ricardo Rodríguez, vuruştan yararlanamadı. Kaçan penaltıyla birlikte maç bir anda tersine döndü.

Fransa'da, İsviçre'nin değerlendiremediği penaltının hemen ardından sahneye çıkan Benzema, 57. dakikada skoru eşitledi. Fransızlar, bu golün hemen sonrasında Benzema ile 59. dakikada 2-1 öne geçti.

Bu andan sonra rahatlayan Fransa, Pogba'nın 75. dakikada attığı müthiş golle 3-1 öne geçti.

Maçı bırakmayan İsviçre, 81. dakikada Seferovic ile farkı 1'e indirdi ve kalan dakikalarda baskısını artırdı. 90. dakikada Gavranovic ile skoru 3-3'e getiren İsviçre, müthiş bir geri dönüş yaptı.

Uzatmaya giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden zorlu müsabakada İsviçre, Fransa'yı 8-7 geçerek çeyrek finale yükseldi.

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