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EURO 2020'de İspanya ve Polonya yenişemedi

Son dakika haberleri... 'de ev sahibi ülkelerden , 'yı ağırladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda oynanan İspanya-Polonya maçı 1-1 sona erdi.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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EURO 2020'de İspanya ve Polonya yenişemedi

'de ev sahibi ülkelerden , 'yı ağırladı. 'daki La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada İspanya, 25'inci dakikada ile öne geçti: 1-0. Polonya, 54'üncü dakikada ile beraberliği sağladı. İspanya 58'inci dakikada penaltı kazandı, ancak topun başına geçen 'nun vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşma 1-1 bitti.

Gruptaki ikinci maçların ardından 4 puanla lider, 3 puanla ikinci, İspanya 2 puanla üçüncü, Polonya ise 1 puanla sonuncu olarak sıralandı.

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