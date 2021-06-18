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Hollanda, Avusturya’yı iki golle geçti! Portakallar turladı

Son dakika haberleri... 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'ndaki ikinci maçların ardından , liderliği garantiledi. Portakallar, 'yı 2-0 mağlup etti.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Hollanda, Avusturya’yı iki golle geçti! Portakallar turladı
Turnuvanın ev sahiplerinden , başkent 'daki 'da oynanan C Grubu ikinci maçında, ile karşılaştı.

Alaba'nın ceza sahasının sağ köşesinde Dumfries'in ayağına basması sonucu Hollanda, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Depay, 11. dakikada durumu 1-0 yaptı.

Hollanda 67. dakikada 2-0 öne geçti. Orta sahadan koşuya başlayan Malen, Depay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Topu altı pasa kadar süren Malen, kendisine paralel olarak sağdan gelen Dumfries'e pasını çıkardı. Dumfries de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, puanını 6'ya çıkararak ve 'nın ardından son 16 turuna yükselmeyi garantileyen 3. ekip oldu.

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