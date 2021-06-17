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EURO 2020'de Belçika Danimarka'yı 2-1 mağlup etti

B Grubu'nda , 'yı 2-1 mağlup etti. Öte yandan Danimarka'nın ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen , Danimarka-Belçika maçında unutulmadı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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EURO 2020'de Belçika Danimarka'yı 2-1 mağlup etti

'nın başkenti 'da bulunan 'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren belirledi. 55'inci dakikada 'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.

ERIKSEN'E DESTEK

B Grubu'nda Danimarka'nın ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen , Danimarka-Belçika maçında unutulmadı.

Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

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