EURO 2020'de Belçika Danimarka'yı 2-1 mağlup etti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin De Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.