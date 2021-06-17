EURO 2020'de Belçika Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Öte yandan Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin De Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.
ERIKSEN'E DESTEK
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı.
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