Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o tek ihtimal

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.