17 Haziran 2021, Perşembe
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o tek ihtimal

A Grubu'ndaki ilk 2 maçını kaybeden Türkiye için gruptan çıkmanın hesapları yapılmaya başlandı. Türkiye'nin gruptan çıkması için en iyi 3.'ler arasına girmesi gerekiyor. Peki Türkiye en iyi 3.'ler arasına nasıl girer? Türkiye gruptan nasıl çıkacar?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o tek ihtimal

A Milli Futbol Takımı 1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleni 'nın açılış maçını İtalya ile birlikte gerçekleştirmişti. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı.

Roma'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından Galler maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçen milliler, Galler'in ardından İsviçre'ye karşıda Bakü'de mücadele edecek.

Grubun ikinci maçında Galler'e 2-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçların sonunda -5 averaja sahip oldu. Gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan milliler, Pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak , İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENECEK?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.

Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

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