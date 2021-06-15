Fransa - Almanya | CANLI ANLATIM
EURO 2020 F Grubu, Portekiz, Almanya, Fransa ve Macaristan'ı karşı karşıya getirecek. Sonucu en çok merak edilen karşılaşma ise Fransa ve Almanya'nın kozlarını paylaşacağı maç. EURO 2020'nin favorileri olarak gösterilen Fransa ve Almanya'nın karşı karşıya geldiği maçın canlı anlatımına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Fransa - Almanya maçı canlı anlatım...
Tecrübeli teknik direktörler Didier Deschamps ile Joachim Löw'ün karşı karşıya geleceği maçın bir taktik savaşına dönmesi bekleniyor.
Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
FRANSA - ALMANYA MAÇI CANLI ANLATIM
FRANSA - ALMANYA İLK 11'LER:
FRANSA: H. Lloris, B. Pavard, R. Varane, L. Hernández, N. Kanté, P. Pogba, A. Rabiot, A. Griezmann, K. Benzema, K. Mbappé
ALMANYA: M. Neuer, M. Ginter, M. Hummels, A. Rüdiger, T. Kroos, I. Gündogan, J. Kimmich, R. Gosens, K. Havertz, S. Gnabry, T. Müller