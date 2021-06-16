Turnuva tarihinde bir ilk! Almanya Fransa'ya teslim oldu
EURO 2020 F Grubu'nda karşılaştığı Fransa'ya 1-0'lık skorla boyun eğen Almanya, Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihinde ilk kez ilk maçında sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Panzerler daha önce oynadığı 12 ilk maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.
Almanya, EURO 2020 F Grubu ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaştı. Panzerler, güçlü rakibine Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuç, Almanların Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihinde bir ilkin de yaşanmasına neden oldu. 12 turnuvada boy gösteren ve 3 kez şampiyonluk yaşamayı başaran Almanya, tarihinde ilk kez bu organizasyona yenilgiyle başladı.
6 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK
Panzerler, daha önce oynadığı 12 tane ilk maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti. 1972, 1980 ve 1996 yıllanda şampiyonluk yaşayan Almanya; 1960, 1964 ve 1968'de yer alamamıştı.
Almanya'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçları
12.06.2016 Almanya 2 - 0 Ukrayna
9.06.2012 Almanya 1 - 0 Portekiz
8.06.2008 Almanya 2 - 0 Polonya
15.06.2004 Almanya 1 - 1 Hollanda
13.06.2000 Almanya 1 - 1 Romanya
9.06.1996 Almanya 2 - 0 Çekya
12.06.1992 SSCB 1 - 1 Almanya
10.06.1988 Almanya 1 - 1 İtalya
14.06.1984 Almanya 0 - 0 Portekiz
11.06.1980 Almanya 1 - 0 Çekoslovakya
24.04.1976 İspanya 1 - 1 Almanya
29.04.1972 İngiltere 1 - 3 Almanya