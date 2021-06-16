Turnuva tarihinde bir ilk! Almanya Fransa'ya teslim oldu

Almanya, EURO 2020 F Grubu ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaştı. Panzerler, güçlü rakibine Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuç, Almanların Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihinde bir ilkin de yaşanmasına neden oldu. 12 turnuvada boy gösteren ve 3 kez şampiyonluk yaşamayı başaran Almanya, tarihinde ilk kez bu organizasyona yenilgiyle başladı.

6 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK

Panzerler, daha önce oynadığı 12 tane ilk maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti. 1972, 1980 ve 1996 yıllanda şampiyonluk yaşayan Almanya; 1960, 1964 ve 1968'de yer alamamıştı.

Almanya'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçları

12.06.2016 Almanya 2 - 0 Ukrayna

9.06.2012 Almanya 1 - 0 Portekiz

8.06.2008 Almanya 2 - 0 Polonya

15.06.2004 Almanya 1 - 1 Hollanda

13.06.2000 Almanya 1 - 1 Romanya

9.06.1996 Almanya 2 - 0 Çekya

12.06.1992 SSCB 1 - 1 Almanya

10.06.1988 Almanya 1 - 1 İtalya

14.06.1984 Almanya 0 - 0 Portekiz

11.06.1980 Almanya 1 - 0 Çekoslovakya

24.04.1976 İspanya 1 - 1 Almanya

29.04.1972 İngiltere 1 - 3 Almanya