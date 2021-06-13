Son dakika: İngiltere 1-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan D Grubu ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İngiltere 6. dakikada gole yaklaştı ancak Foden'ın şutu direkten döndü.

57. dakikada Phillips'in ara pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Sterling, İngiltere'nin öne geçmesini sağladı.

Hırvatistan son 20 dakikada kurduğu baskıdan sonuç alamayınca maç, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

Öte yandan grubun diğer maçı ise 14 Haziran'da İskoçya ile Çekya arasında oynanacak.