Son dakika: Galler 1-1 İsviçre (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takımı'mızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaştı.

Mücadele karşılıklı atılan gollerle sona erdi.

EURO 2020 A grubu ilk hafta maçında A Milli Takımı'mız İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise İsviçre Galler karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



İsviçre'nin golünü 49. dakika Embolo kaydetti. Galler'in golü ise 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

A grubunu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Türkiye Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.

EURO 2020 A GRUBU PUAN TABLOSU

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi.

Oluşan puan durumu şöyle;



1 - İTALYA 3 PUAN

2 - İSVİÇRE 1 PUAN

3 - GALLER 1 PUAN

4 - TÜRKİYE 0 PUAN

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İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.

GALLER - İSVİÇRE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçta başka gol olmayında 1-1 eşitlikle sona erdi

90'+4 Korner kazanan takım İsviçre. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ricardo Rodriguez.

90'+3 Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Aaron Ramsey, oyuna giren oyuncu Ethan Ampadu.

90'+2 Ofsayt! İsviçre takımında ofsayta düşen oyuncu Mario Gavranovic.

90' 2. Devre sonuna 5 eklendi.

90'+1 Bakü Olimpik Stadyumu stadında, İsviçre takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

90'İsviçre takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ricardo Rodriguez.

90'İsviçre hücumunda kafa vuruşunu yapan isim Breel Embolo. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

90'Maçın hakemi Clement Turpin, İsviçre takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

89'İsviçre savunması Gareth Bale tarafından çekilen şutu engelliyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

88'Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım İsviçre.

86'Ofsayt! İsviçre takımında ofsaytta kalan oyuncu Mario Gavranovic.

84'Oyuncu değişikliği. Haris Seferovic sahadan çıkan oyuncu, Mario Gavranovic maça dahil olan oyuncu.

82'Galler hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Joe Morrell. Top savunmadan dönüyor.

81'İsviçre takımının Denis Zakaria ile kaleye çektiği şut, Galler savunmasından dönüyor.

79'Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Ben Davies.

77'Ofsayt! İsviçre takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Breel Embolo ofsayttan kaçamayan oyuncu.

75'Galler oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu David Brooks, çıkan oyuncu Daniel James.

74'Asist Joe Morrell.

74' 1:1 Gol! Galler skora denge getiriyor. Golü atan oyuncu Kieffer Moore.

74'Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Daniel James sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

66'İsviçre takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Denis Zakaria, çıkan oyuncu Xherdan Shaqiri.

65'İsviçre takımında Breel Embolo çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

63'Breel Embolo hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

63'Sarı kart! Kevin Mbabu sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

61'Korner kazanan takım Galler. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Daniel James.

61'Galler takımının Ben Davies ile kaleye çektiği şut, İsviçre savunmasından dönüyor.

61'Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Galler takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

60'İsviçre takımında sakatlık geçiren oyuncu Breel Embolo. Sağlık görevlileri sahada.

58'Maçta heyecanlı anlar. Connor Roberts şutunu çekiyor ancak top İsviçre savunmasından dönüyor.

57'Connor Roberts şut! Top İsviçre defansından dönüyor.

52'Kevin Mbabu isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Bakü şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

50'Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Fabian Schar tekrar oyunda.

49'Goldeki asistin sahibi Xherdan Shaqiri.

49'0:1 Gol! İsviçre. Kafa vuruşuyla golü bulan oyuncu Breel Embolo. Skor şimdi 0-1.

49'Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Xherdan Shaqiri sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

49'Breel Embolo kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

48'İsviçre takımında sakatlık geçiren oyuncu Fabian Schar.

47'Sarı kart! Kieffer Moore az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

46'Galler savunması İsviçre takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Breel Embolo.

Bakü Olimpik Stadyumu stadyumunda maçın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

Bakü Olimpik Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Clement Turpin ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

45'+1 Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda 2 dakika uzatma oynanacak.

45'+1 Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! İsviçre atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Haris Seferovic.

45'İsviçre takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Kevin Mbabu tekrar sahadaki yerini aldı.

45'Korner kazanan takım İsviçre. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ricardo Rodriguez.

43'Kevin Mbabu yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

41'Haris Seferovic şutunu çekiyor ancak isabet yok.

36'Maçın hakemi Clement Turpin, İsviçre takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

36'İsviçre hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Breel Embolo. Top savunmadan dönüyor.

34'İsviçre oyuncusu Manuel Akanji şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

34'Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Xherdan Shaqiri sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

34'İsviçre takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Xherdan Shaqiri.

30'Sarı kart! Fabian Schar maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27'Haris Seferovic şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

24'Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. İsviçre takımında şutu çeken oyuncu Granit Xhaka.

22'İsviçre takımında Haris Seferovic kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

20'Bakü Olimpik Stadyumu stadında, İsviçre takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

20'Fabian Schar çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

20'İsviçre takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Xherdan Shaqiri.

19'Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Kieffer Moore tekrar sahada.

16'Bakü şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Galler takımının sağlık ekibi yerde kalan Kieffer Moore için sahada.

15'Kieffer Moore kafayla topu İsviçre ağlarına göndermek istedi fakat İsviçre savunması gole izin vermiyor.

15'Korner kazanan takım Galler. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Daniel James.

11'Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu İsviçre takımında Granit Xhaka.

7'Maçın hakemi Clement Turpin, İsviçre takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

6'İsviçre takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Kevin Mbabu.

Takımların Bakü Olimpik Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.

1' Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.