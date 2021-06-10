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Son dakika | Şenol Güneş'e küstah hareket! Tepkisi sert oldu

Son dakika haberi... Türkiye nefesini tuttu yarın akşam oynanacak EURO 2020 İtalya maçına kilitlendi. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi basın toplantısına sinirli geldi. Basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi

EURO 2020
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika | Şenol Güneş'e küstah hareket! Tepkisi sert oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak Euro 2020 açılış maçı öncesi, basın toplantısına sinirli geldi. Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi

Şenol Güneş, görevlilere 'ben buraya nasıl geldim' diye tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları esnasında suratının asık olduğu gözlendi. Güneş daha sonra basın toplantısına devam etti.

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