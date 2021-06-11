Millilerin attığı her gol fidana dönüşecek

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımının saat 22.00'de İtalya ile karşılaşacağı mücadele ile başlayacak. Mücadele öncesinde Darıca Belediyesi, örnek bir projeye imza atıyor. Darıca Belediyesi, millilerin Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca atacağı her gol için 10 fidan dikileceğini 'Haydi bizim çocuklar, vurduğunuz gol olsun, golleriniz fidan olsun' sloganıyla açıkladı.



"HER GOL İÇİN 10 ADET FİDAN DİKECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim çocuklara yürekten inanıyoruz. Avrupa şampiyonasında başarılı olacağına yürekten inandığımız milli takımımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için takımımızın attığı her gol için 10 adet fidan dikeceğiz. Umarım turnuva boyunca bol gol olur ve biz de Milli Takım hatıra ormanı oluştururuz" dedi.

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